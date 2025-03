video suggerito

Elezioni regionali Campania, il viceministro Cirielli: "Disponibile a candidarmi, ma sceglierà il centrodestra" Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli si dice disponibile a concorrere per la poltrona di governatore della Campania alle Elezioni regionali del 2025, ma sulla sua eventuale candidatura dovrà esprimersi il centrodestra.

A cura di Valerio Papadia

Edmondo Cirielli

Potrebbe esserci anche Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e deputato di Forza Italia, a concorrere per il posto di governatore della Regione Campania alle prossime Elezioni regionali che si terranno, con ogni probabilità, nell'autunno del 2025. Cirielli potrebbe essere il candidato del centrodestra, visto che Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia, ha annunciato che non si candiderà, soprattutto dopo che una sua collaboratrice, Lucia Simeone, è stata arrestata nei giorni scorsi nell'ambito del cosiddetto Eurogate al Parlamento Europeo.

In una intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, infatti, Edmondo Cirielli ha dato la sua disponibilità ad essere il candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra. Nell'intervista, però, Cirielli pone l'accento sul fatto che, una sua eventuale candidatura, dovrà essere decisa dai leader nazionali del centrodestra che, nei prossimi mesi, si riuniranno per designare il candidato migliore per la colazione da presentare nella corsa a Palazzo Santa Lucia.

Gianpiero Zinzi

E, parlando di candidati del centrodestra per la poltrona di governatore campano, potrebbe esserci anche Gianpiero Zinzi, deputato e commissario regionale in Campania per la Lega. È stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine di un evento, pur precisando di non essere direttamente responsabile di una eventuale candidatura, a caldeggiare l'ipotesi di Zinzi come nome per il centrodestra a governatore della Campania.