Elezioni Comunali 2022, la candidata: “Donne, fate prima la salsa e poi andate a votare” Fa discutere il comizio di Vilma Campanile, candidata al consiglio comunale di Mercato San Severino: “Donne, fate la salsa il giorno prima, così domenica potete venire a votare”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sta facendo discutere il comizio elettorale di Vilma Campanile, candidata al consiglio comunale di Mercato San Severino in provincia di Salerno. La città salernitana è uno dei 90 comuni dove si voterà il 12 maggio in Campania, ma anche uno dei 13 dove la popolazione supera i 15mila abitanti e, di conseguenza, una città dove esiste la possibilità di finire al ballottaggio due settimane dopo.

Il video è salito alla ribalta nelle ultime ore, ma in realtà risale a inizio giugno. E i contenuti sono abbastanza chiari: la candidata al consiglio comunale di Mercato San Severino infatti "invita" le donne a fare la salsa la sera prima, in modo da poter venire a votare senza troppi problemi da parte dei mariti alla domenica. Un comizio che ha iniziato a fare il giro dei social, e che si è prestato a valanghe di meme e video parodie in Rete.

Alla base di tutto, quell'invito a fare la salsa il giorno prima, così da evitare scocciature da parte dei mariti. "Preparate tutto prima, infornate tutto, e il 12 giugno fate un atto d'amore verso voi stessi, andate a votare, impugnate ‘o laps". grida nel video, ovvero la matita, detta anche lapis, elettorale. "Ritorniamo la roccaforte che eravamo una volta", ha proseguito la Campanile, "Ci sono passati davanti paesi che non erano neanche all'orizzonte e sono diventati più famosi di noi. Invece quando entrano a Mercato Sanseverino si devono pulire i piedi". Un discorso sicuramente passionario, che in poche ore ha regalato alla candidata al consiglio comunale nelle liste del candidato sindaco Giovanni Romano, ex sindaco di Mercato San Severino negli anni passati e già assessore della giunta Caldoro, un discreto "successo" virale.