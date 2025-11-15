Elezioni Campania, il video di Salvini a Napoli sui migranti: “Se non ti piace San Gennaro e il presepe fuori dalle palle”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri il leader della Lega e vicepremier del governo Meloni Matteo Salvini ha sfoderato il suo repertorio sui migranti in Italia adattandolo al comizio napoletano per Edmondo Cirielli, il candidato governatore in Campania col centrodestra: «Napoli, la Campania, l'Italia, non sono un paese senza storia, senza passato, senza radici, senza tradizione e senza memoria» ha esordito, "stringendo" poi su questioni tipicamente partenopee.

«Quindi – ha detto riferendosi all'immigrazione in Italia – se arrivi a Napoli e dopo un po' inizi a dire però non mi piace come vivete qua, non mi piace come si vestono le vostre donne e non mi piace San Gennaro, e basta col calcio e non mi piace il presepe e non mi piace Gesù Bambino e non mi piacciono le vostre chiese, se arrivi qua e non rispetti le nostre leggi, la nostra cultura e le nostre tradizioni fuori dalle palle, fuori dalle palle dal primo all'ultimo torna a casa tua amico mio, torna a casa tua non ci mancherai».

Oggi Salvini da ministro dei Trasporti è stato ad un sopralluogo al cantiere di Capodichino della linea 1 della metropolitana di Napoli. «È una stazione che unisce il massimo degli standard di sicurezza e dell'innovazione, alla bellezza. Oltre che utile per i napoletani e i turisti, sarà anche tanto visitata, perchè é veramente bella». Parlando di quello che si sta facendo sulla linea 1 della metropolitana, Salvini definisce Napoli "un modello", ma precisa anche che "non tutto il sistema dei trasporti viene gestito in egual maniera. Stando a Napoli ad esempio tanti passeggeri che prendono la Circumvesuviana mi dicono che si può fare di meglio».