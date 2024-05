video suggerito

È morto il prof Nicola Russo, lutto alla Federico II di Napoli. Aveva 54 anni È morto a 54 anni Nicola Russo, professore della Federico II. Tra i messaggi di cordoglio, quello del filosofo Eugenio Mazzarella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicola Russo

È morto a 54 anni Nicola Russo, professore ordinario di Filosofia Teoretica presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II di Napoli. Nato a Napoli nel 1969, Russo ha studiato alla Federico II, nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Nel 1994 si è laureato nell'ateneo federiciano in Lettere e Filosofia, tra il 1995 e il 1996 ha seguito il corso specialistico post laurea in Epistemologia e Filosofia della Scienza presso la "Eberhard-Karls-Universität" di Tübingen, in Germania; il 1996 ha cominciato il Dottorato di Filosofia presso la Federico II, titolo conseguito nel 1999.

Da allora ha ricoperto numerosi incarichi come titolare di cattedra, non solo nell'università napoletana, ed ha preso servizio come professore ordinario nel 2020, nel Dipartimento di Studi Umanistici.

Tra i messaggi di cordoglio comparsi in queste ore sui social, quello del filosofo Eugenio Mazzarella, professore ordinario di Filosofia Teorica alla Federico II ed ex deputato:

Nicola Russo non c’è più. È riduttivo dire che era mio allievo. Questo appartiene agli affetti. Era una luce di vita e di bontà che porterà nel cuore chiunque lo abbia conosciuto. E di pensiero che non si spegnerà. Un’intelligenza speculativa di prima grandezza tra le più vivide e importanti della sua generazione. Un bacio Nicola. Grazie.

L'ateneo federiciano ha pubblicato un post di cordoglio sul proprio sito Internet:

Nicola Russo è stato uno studioso di rara intelligenza, che ha dedicato le sue ricerche alla filosofia dell'ecologia, alla biologia filosofica, sino alle più recenti monografie indirizzate alle tematiche dell'ontologia, riletta alla luce della grammatica, della linguistica e dell'antropologia. "Polymechanos anthropos", Nicola Russo ha coniugato una paziente e coltissima analisi filologica dei testi della tradizione filosofica, in particolare quella greco-antica, con interessi più vasti: dalla fisica alla storia delle macchine, dall'antropologia della tecnica all'etologia. In poco più di vent'anni di intensa vita professionale, il professore Russo ha saputo trasmettere la sua acuta passione filosofica a generazioni di studenti e studiosi, che lo ricorderanno sempre con immenso affetto e gratitudine. La comunità federiciana si stringe commossa alla famiglia, agli amici più cari, ai colleghi e agli allievi.