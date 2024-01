È morto il cane Argo, mascotte degli Scavi di Pompei: per anni accudito da turisti di tutto il mondo A comunicare la triste notizia è stato proprio il Parco Archeologico di Pompei sui suoi profili social. Argo era accudito dai lavoratori degli Scavi, ma anche dai milioni di turisti che in questi anni hanno visitato il sito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Argo, mascotte degli Scavi di Pompei (Foto: Silvia Vacca)

È un giorno di lutto per il Parco Archeologico di Pompei: la mascotte del sito archeologico in provincia di Napoli, il cane Argo, è morto. A comunicare la triste notizia questa mattina, attraverso i suoi profili social, sono stati proprio gli Scavi di Pompei, che condividono una foto dell'animale e scrivono:

Il Parco Archeologico di Pompei saluta Argo. Aveva più di 15 anni ed era una presenza iconica degli Scavi. Era un cane buono, da sempre accudito dalla città, dai lavoratori e dai visitatori del sito. Ha fatto compagnia a migliaia di turisti durante il suo onorato servizio di custode e anfitrione. In tantissimi da tutto il mondo, in queste ore, lo stanno ricordando con affetto sui social. Ringraziamo i volontari che lo hanno accudito amorevolmente nei suoi ultimi giorni

E in effetti, sono migliaia i like e centinaia i commenti, da tutto il mondo, che in questi minuti, da quando è stata diffusa la notizia della morte di Argo, sono apparsi sui social del Parco Archeologico. Turisti che in questi anni hanno visitato gli Scavi di Pompei e si sono imbattuti in Argo e che, oggi, gli tributano un ultimo saluto. Tra le centinaia di commenti apparsi sotto la foto del cane, c'è anche chi propone di dedicargli una statua all'interno degli Scavi.