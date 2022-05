È morto Ciriaco De Mita: l’ex presidente del Consiglio aveva 94 anni Il sindaco di Nusco si è spento in una casa di cura di Avellino, dove stava seguendo un percorso di riabilitazione: aveva 94 anni.

A cura di Valerio Papadia

Si è spento Ciriaco De Mita, sindaco di Nusco, nonché ex presidente del Consiglio: aveva 94 anni. De Mita è morto nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino – e non, come riferivano le prime notizie, nella sua casa di Nusco – dove era ricoverato per seguire un percorso di riabilitazione dopo la rottura del femore: il decesso è avvenuto alle prime luci di questa mattina, giovedì 26 maggio 2022. Ad annunciare la morte di Ciriaco De Mita è stato il vicesindaco, Walter Vigilante. Lo scorso aprile le condizioni di salute di De Mita avevano destato preoccupazione: l'ex premier era infatti stato ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino per una ischemia. Nel febbraio del 2022, invece, il sindaco di Nusco era stato ricoverato, proprio all'ospedale Moscati, per essere sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla rottura, come detto precedentemente, di un femore: l'operazione era riuscita e De Mita era tornato a casa.

La carriera politica di Ciriaco De Mita, presidente del Consiglio e della DC

Nato proprio a Nusco, in Irpinia, il 2 febbraio del 1928, Ciriaco De Mita, dopo il diploma al Liceo Classico, si era laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per poi lavorare all'ufficio legale di Eni. Nel 1953 inizia la carriera politica: aderisce alla corrente "Sinistra di Base" e, con essa, nel 1956 viene eletto consigliere nazionale di Democrazia Cristiana. Eletto per la prima volta deputato nel 1963, entrò a far parte per la prima volta del governo nel 1968, quando venne eletto sottosegretario al Ministero dell'Interno.

Dopo aver ricoperto, negli anni Settanta, vari incarichi di governo, tra cui anche il ministro, fu negli anni Ottanta, però, che Ciriaco De Mita raggiunse l'apice della sua carriera politica: nel 1982, infatti, il politico irpino divenne segretario nazionale della DC (carica che ha ricoperto fino al 1989). Nel 1988, poi, De Mita divenne presidente del Consiglio dei Ministri, fino al 1989; in quest'anno, e fino al 1992, De Mita ha poi ricoperto la carica di presidente della Democrazia Cristiana.