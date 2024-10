Duplice omicidio a Salerno, sparatoria al mercato del pesce. L’omicida si è costituito

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Duplice omicidio all'alba a Salerno, nel mercato ittico. Il fatto è avvenuto poco dopo le 5.30 del mattino, all'inizio della giornata di lavoro che, come in tutti i mercati di fresco, parte alle prime luci del giorno. Due persone decedute, una morta subito a causa di ferite da colpi d'arma da fuoco, l'altra, già gravissima, subito dopo il trasporto in ospedale. I due avevano rispettivamente 58 e 48 anni. La dinamica è ancora sotto accertamento: ci sarebbe stata una lite che avrebbe coinvolto più soggetti. E in quel momento uno dei presenti, armato, avrebbe fatto fuoco.

L'autore degli omicidi ha 72 anni ed è il proprietario di un attività commerciale di Salerno. Si è costituito, informano i carabinieri, consegnando l'arma utilizzata ai militari della stazione del quartiere Mercatello. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Salerno e la Squadra mobile della Questura, con il coordinamento della Procura di Salerno retta da Giuseppe Borrelli.

(articolo in aggiornamento)