Due scooter con la targa uguale in autostrada: bloccati dalla Polizia, l’ultima revisione risulta oggi

Sono stati intercettati dalla Polizia Stradale di Angri, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, i due scooter con la targa identica che erano stati fotografati mentre percorrevano l'autostrada A3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli, all'altezza di Torre Annunziata. I due veicoli sono stati bloccati e sono ora in corso accertamenti per risalire alla provenienza, targhe comprese: non è infatti possibile che ne esistano due identiche. La fotografia è iniziata a circolare alle prime ore di oggi sui social network, i due veicoli sono stati fermati poche ore dopo, nella tarda mattinata.

L'immagine, che a prima vista potrebbe anche far pensare a un fotomontaggio, è in realtà autentica. È stata scattata da un automobilista che se li è trovati davanti mentre era in marcia. E, nonostante qualche differenzia nel vestiario dei due uomini in sella, sembra proprio di guardare due cloni perfetti: si tratta di due T-Max, entrambi di colore scuro. Ma non sono del tutto uguali: differisce il modello ma anche il tipo di vernice: in uno sembra una tonalità di grigio, l'altro tende al nero. Ma le somiglianze sono sufficienti perché, ad un eventuale controllo, non nascano sospetti.

Uno degli scooter, insomma, è il clone dell'altro (ammesso che non siano entrambi cloni di un terzo). E questo significa che la targa potrebbe essere stata apposta per fare un "pezzotto", ovvero per rendere irriconoscibile un mezzo di provenienza illecita. Curiosamente l'ultima revisione è stata fatta proprio oggi, 25 luglio: il Portale dell'Automobilista, interrogato su quella targa, indica esito regolare e 13.156 km rilevati e identifica lo scooter come un Yamaha T-Max immatricolato il 22 aprile 2021. Lo scooter (quale dei due?) avrebbe, insomma, percorso poco più di tremila chilometri all'anno nei 4 anni di vita.