video suggerito

Due giorni dedicati a David Lynch: maratona gratuita di Twin Peaks al Modernissimo di Napoli Due giorni dedicati a David Lynch: venerdì 30 il primo episodio di Twin Peaks a Piazza del Gesù, poi una maratona della serie cult al Modernissimo il 31 maggio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due giorni dedicati a David Lynch, il regista statunitense scomparso nel gennaio di quest'anno: la rassegna fa parte della 31esima edizione del Maggio dei Monumenti promosso e finanziato dal Comune di Napoli. Venerdì 30 maggio, alle 20.30, verrà proiettato all'aperto l'episodio pilota della serie cult Twin Peaks, in piazza del Gesù. Sempre Twin Peaks darà vita ad una maratona completamente gratuita, che prenderà il via alle 11 del mattino di sabato 31 maggio, presso il Multicinema Modernissimo. Una due giorni per omaggiare il regista statunitense, scomparso a gennaio scorso. E che attirerà tantissimi giovani e meno giovani.

Il Maggio dei Monumenti si appresta così a chiudersi anche per quest'anno: tante le iniziative previste per il fine settimana, oltre all'omaggio a David Lynch e tutte disponibili sul sito ufficiale del Comune di Napoli. "Una rassegna che non solo celebra la bellezza del patrimonio e della storia di Napoli, ma rappresenta soprattutto un esempio concreto di policentrismo culturale", ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi, "Il Maggio dei Monumenti, la manifestazione culturale identitaria per eccellenza, è e continua ad essere la festa di tutti i napoletani. La partecipazione degli enti, delle scuole e delle associazioni del territorio, insieme al successo di pubblico che ogni anno registriamo, lo testimoniano. Quest'anno, con un programma di oltre 320 eventi complessivi con il coinvolgimento di oltre 100 tra enti e associazioni e la distribuzione delle attività su tutte le 10 municipalità, diamo un segno tangibile della nostra vitalità culturale in ogni angolo della città".