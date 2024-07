Due delle bimbe ferite nel crollo alla Vela Celeste sono ancora molto gravi: il bollettino del Santobono

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Restano gravissime le condizioni di salute di due delle sette bambine rimaste ferite nel crollo alla Vela Celeste di Scampia, nel quale sono rimaste uccise anche tre persone, i cui funerali si sono celebrati questa mattina. Nella giornata odierna, l'ospedale Santobono di Napoli, nel quale sono ricoverate le sette bambine ferite, ha diffuso un nuovo bollettino medico sulle loro condizioni: "Le due piccole pazienti, A.P. e B.M., rispettivamente di 7 e 4 anni, ricoverate in Terapia intensiva pediatrica in gravissime condizioni, sono stazionarie nella gravità e rimangono in prognosi riservata" si legge riguardo alle bimbe più gravi.

"Le pazienti – si legge ancora nel bollettino del nosocomio pediatrico napoletano – saranno sottoposte nelle prossime ore a rivalutazione multidisciplinare e diagnostica per immagini al fine di valutare l’entità delle lesioni cranio encefaliche ad una settimana dall’evento traumatico".

Come stanno le altre bambine ricoverate al Santobono

L'ospedale ha poi diffuso notizie anche sulle condizioni delle altre bambine. Tre di queste sono ricoverate in Ortopedia: A.A., 9 anni, operata per una frattura all'omero, "presenta un decorso post operatorio ortopedico regolare e le condizioni generali risultano buone"; B.M., 10 anni, è invece stata operata per una frattura pluriframmentata al femore ed è in attesa di un intervento maxillo-facciale; B.S., 2 anni, operata invece per frattura di omero distale, presenta anche lei "un buon decorso post operatorio e condizioni generali buone e stabili".

Le altre due bambine, invece, sono ricoverate in Chirurgia d'urgenza: A.G., 2 anni, è in condizioni giudicate stazionarie e resta sotto osservazione; A.A., 4 anni, è invece in lieve e costante miglioramento, ha ripreso l'alimentazione orale e resta sotto controllo.