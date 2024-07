A Scampia i funerali dei morti nel crollo alla Vela Celeste. Il vescovo: “Vittime di crollo sociale” Si sono svolti in piazza Giovanni Paolo II a Scampia i funerali delle tre vittime del crollo alla Vela Celeste: le esequie sono state celebrate del vescovo di Napoli don Mimmo Battaglia. Quattro persone sono svenute a causa del gran caldo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È il giorno del dolore, a Napoli, per le tre vittime del crollo alla Vela Celeste di Scampia dello scorso 22 luglio: si svolti in piazza Giovanni Paolo II le esequie di Roberto Abruzzo, 29 anni, della madre Patrizia Della Ragione, 53 e della nipote di quest'ultima, Margherita Della Ragione, 35 anni.

Nonostante i funerali siano stati spostati in una location più capiente e siano stati anticipati, la piazza al momento appare semi-deserta, a causa delle alte temperature percepite già a quest'ora della mattinata; soltanto sotto alcuni gazebo allestiti dalla Protezione Civile si registra una presenza maggiore; proprio a causa del gran caldo, quattro persone sono svenute durante il rito funebre. Durante il funerale, inoltre, alcune persone hanno picchiato i pugni contro le bare, mentre al termine sono stati liberati in cielo numerosi palloncini bianchi.

Ad officiare i funerali è il vescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia; presenti anche il sindaco Gaetano Manfredi, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e il prefetto Michele di Bari, oltre al cantante Franco Ricciardi, che nei giorni scorsi si è attivato per portare aiuti alle centinaia di persone sgomberate, che hanno trovato riparo nella sede di Scampia dell'Università Federico II.

Toccante l'omelia del vescovo Battaglia, che dal pulpito allestito in piazza ha detto:

Gli abitanti di Scampia, che per già molto tempo hanno subito etichette mediatiche frettolose e generalizzanti, che hanno tanto lottato per scrollarsi di dosso un’opinione pubblica che legge le situazioni con una superficialità spesso più attratta dalla decadenza del male che dai tanti segni primaverili di riscatto, oggi si ritrovano qui, insieme all’intera città, per piangere Roberto, Patrizia, Margherita e per pregare per la guarigione di Carmela, Martina, Giuseppe, Luisa, Patrizia, Mya, Anna, Greta, Morena Suamy e Annunziata, vittime di un crollo che va ben oltre le macerie di cemento e ferro, assurgendo a simbolo di un crollo sociale che deve essere arginato, prevenuto, evitato, non solo qui ma in tutte le periferie della nostra città, del nostro Sud, della nostra Italia

Prima che i funerali cominciassero, il sindaco Manfredi ha parlato della situazione degli sfollati. "Stiamo monitorando gli alberghi, il nostro contributo non è un contributo all’affitto, ma un contributo all’autonoma sistemazione, quindi anche presso parenti , familiari, alberghi, comunque devono essere sistemati in case. Stiamo verificando se in alcuni alloggi della vela celeste si potrà rientrare. Confermo che è possibile che in alcuni alloggi non si possa rientrare mai più" ha detto il primo cittadino di Napoli.