Due auto rapinate nella stessa sera, fermato dopo folle inseguimento a Secondigliano Un 33enne è stato sottoposto a fermo dalla polizia a Napoli nord: era alla guida di un’auto rapinata ed è stato indicato come autore di un’altra rapina.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 33enne napoletano è stato bloccato dai poliziotti dopo un pericoloso inseguimento tra le vie di Secondigliano, nella periferia nord di Napoli: era a bordo di un'automobile rapinata la sera prima ed è stato indicato dalla vittima come autore di una seconda rapina, avvenuta nelle stesse ore poco distante. L'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L'operazione nella notte appena trascorsa, quando la centrale operativa della Questura di Napoli ha segnalato che un'automobile, rapinata la sera precedente, era stata notata in via Sant'Andrea Avellino. Gli agenti del commissariato di Secondigliano si stavano dirigendo sul posto quando, in via Limitone di Arzano, si sono imbattuti nel veicolo; il guidatore nel vedere la volante ha accelerato e ha tentato di scappare.

Ne è nato un inseguimento che, tra bruschi cambi di direzione ad alta velocità, si è protratto fino a ia Certosa di Parma, dove l'uomo è sceso dalla macchina e ha cercato di scappare a piedi; è stato raggiunto col supporto di una pattuglia del commissariato Scampia ed è stato bloccato in via Barbiere di Siviglia. Col successivo controllo è stato appurato che l'automobile era effettivamente quella rapinata la sera prima a Frattamaggiore, in via Veneto.

Il 33enne sarebbe collegato anche ad un secondo episodio, avvenuto a San Pietro a Patierno: poco dopo l'inseguimento è è stata segnalata un'altra rapina di automobile, avvenuta in via dello Sputnik, e la vittima, convocata in commissariato per la denuncia, lo ha riconosciuto nell'album fotografico in fase di denuncia.