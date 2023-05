Droga nei bagni di una scuola nel Salernitano: la scoperta dei carabinieri in un’ispezione Droga all’interno di un bagno di un istituto di Salerno: la scoperta dei carabinieri durante un’ispezione assieme ai colleghi delle unità cinofile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La droga ritrovata nei bagni della scuola dai carabinieri

Droga all'interno di un bagno di una scuola della provincia di Salerno: la scoperta è avvenuta grazie ad una ispezione dei Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Si tratta di alcune dosi di marijuana, nascoste all'interno di un bagno maschile non utilizzato dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Ancel Keys" di Castelnuovo Cilento. Oltre a queste, i carabinieri hanno rinvenuto anche un coltello che veniva utilizzato per il taglio della marijuana: al momento, le indagini proseguono contro ignoti. Non è chiaro infatti chi abbia nascosto, materialmente, la droga nei bagni.

L'operazione è avvenuta nella mattina di ieri, venerdì 19 maggio: i carabinieri di Vallo della Lucania, assieme ai colleghi del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, sono arrivati all'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Ancel Keys" di Castelnuovo Cilento, per un'operazione concordata con la dirigente scolastica, nell'ambito della prevenzione dell’attività di spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti da parte dei più giovani. Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno rinvenuto diverse dosi di marijuana ed un coltello utilizzato per il taglio delle dosi all'interno di un bagno maschile non utilizzato abitualmente dagli studenti. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre si indaga per capire di chi fosse la droga. Nei prossimi giorni, operazioni simili si svolgeranno lungo tutto il territorio.