Droga e telefoni in carcere a Napoli, il garante parlava in codice: alberghi e completini Al telefono con una complice, Pietro Ioia parlava di alberghi e completini riferendosi alle consegne dei cellulari. L’inchiesta nata indagini su un omicidio.

A cura di Nico Falco

Al telefono con Sonia Guillari, identificata come sua complice per l'introduzione di telefonini dietro le sbarre, Pietro Ioia, il garante dei detenuti di Napoli finito agli arresti oggi, parlava in codice. E così il carcere diventava "l'albergo", e gli elenchi dei colloqui venivano mascherati come quelli degli ospiti, e i pacchetti da consegnare diventavano talvolta camere da affittare, altre volte completini. Discorsi che farebbero pensare a un dialogo tra amanti ma, scrivono chiaro gli inquirenti nell'ordinanza, non è mai emerso che tra i due ci fosse una relazione sentimentale, ma che si trattasse, appunto, di parole in codice per sviare le indagini.

L'inchiesta nata da indagine su omicidio a Casoria

L'inchiesta che ha portato agli arresti di questa mattina nasce da indagini sull'omicidio di Gianluca Coppola, gravemente ferito a Casoria (Napoli) nell'aprile 2021 a colpi di pistola e morto nel mese successivo. Per quella vicenda è in carcere Antonio Felli, condannato a 20 anni di carcere nel luglio 2022. Gli inquirenti avevano scoperto che l'uomo, sebbene in carcere, aveva a disposizione un telefono cellulare e intercettando il dispositivo hanno capito che non era l'unico ad utilizzarlo.

Si sono quindi chiesti come avesse fatto il cellulare ad entrare a Poggioreale, arrivando così a Pietro Ioia: in diverse intercettazioni i coinvolti nel giro, pur non facendone il nome, parlano di una persona che sarebbe arrivata insieme a Samuele Ciambriello, garante regionale dei detenuti. Conferme sono arrivate poi dalle intercettazioni a Ioia, ambientali e telefoniche, nelle quali si parla sia della droga sia dei telefonini.

Le parole in codice usate da Ioia: alberghi e completini

Quando era costretto a parlare al telefono degli incontri che avrebbe dovuto organizzare coi detenuti, e dei telefonini da consegnare, Ioia utilizzava parole in codice, in modo da ostacolare eventuali indagini su di lui. Modus operandi che emerge anche da due intercettazioni datate 10 dicembre 2021 e che raccontano le fasi organizzative per far entrare a Poggioreale due telefoni.

Qualcosa, però, è andato storto: sarebbero dovuti essere due modelli piccoli, invece chi aveva il compito di procurarli ne ha due grandi. E questo cambia tutto, si deve trovare un altro sistema per nasconderli. Sonia Guillari contatta quindi nuovamente Maria Maresca Cardamone e le spiega che è necessario che la persona incaricata di portare materialmente in carcere i cellulari, per gli inquirenti Pietro Ioia, li veda il prima possibile per verificarne le dimensioni.

Pochi minuti dopo, la seconda telefonata, questa volta tra la Guillari e Ioia. La donna lo avverte che l'altra farà tardi: "Amore, guarda, questa ancora deve venire… ora mi ha chiamato e ha detto "Sonia, faccio una mezz'ora più tardi". E ho detto "Senti, ma non si può fare così perché a quest'ora già stavano tutte le cose… già tenevo il b&b prenotato… il completino incartato e tutte cose… le ho detto "Ma io ora che ti posso dire?". Anche perché a me (incomprensibile, ndr) che mi dava una stanza grossa e una piccolina ora mi stai dicendo che sono due stanze grosse, io devo vedere pure di organizzarmi".

Si parla di "completino" anche in un'altra conversazione, risalente a qualche giorno dopo, sempre tra la Guillari e Ioia. L'uomo le dice di avere spiegato a "quello dell'albergo", ovvero il detenuto Vincenzo Castello, che non avrebbe potuto dirgli prima quando sarebbe arrivato e di stare comunque pronto. In risposta, la Guillari gli dice che per lei è necessario essere avvertita: "a me devi far sapere solamente perché devo andare a ritirare quel piccolo completino che ti dissi, quel regalino che devo fare".

La consegna dei cellulari a Pietro Ioia

La sera del 10 dicembre le due donne riescono ad incontrarsi e i cellulari il giorno successivo vengono dati a Ioia. In quella circostanza, rilevano gli inquirenti nell'ordinanza, parte per sbaglio una telefonata dal cellulare del garante dei detenuti e così si attiva l'intercettazione: Ioia viene registrato mentre chiede alla Guillari la conferma che i telefoni siano spenti, in quanto sarebbe stato un disastro se avessero squillato durante i colloqui in carcere.

"Il prosieguo del dialogo, registrato in ambientale – si legge nell'ordinanza – conferma che Guillari Sonia stava consegnando i telefoni a Ioia e che effettivamente la Maresca Cardamone, contrariamente agli accordi, aveva preso due telefoni troppo grossi, per cui la Guillari afferma con decisione che d’ora in avanti i telefoni li avrebbe comprati lei; emerge anche che il compenso percepito da loia era di 600 euro".

Droga e cellulari in carcere, otto arresti dei carabinieri

L'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri all'alba di oggi è stata disposta per otto persone. In carcere sono finiti Pietro Ioia, 63 anni, Sonia Guillari, 47 anni, Massimiliano Murolo, 43 anni, Nicola Donzelli, 36 anni, Antonio De Maria, 34 anni, e Vincenzo Castello, 38 anni; decisi invece i domiciliari per Maria Cardamone Maresca, 33 anni, e Grazia Pages, 54 anni.