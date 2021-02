in foto: immagine di repertorio

Dalle prime luci dell'alba di oggi, martedì 2 febbraio, è in corso una vasta operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli: i militari delle Fiamme Gialle – sono circa 200 quelli impiegati sul campo – stanno eseguendo arresti e perquisizioni in Campania, Sicilia, Piemonte e Lombardia. L'operazione di questa mattina ha portato alla scoperta e allo smantellamento di tre differenti gruppi criminali, con base operativa nei quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano e a Torre Annunziata, nella provincia partenopea, dediti al narcotraffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che da Napoli arrivavano in molte regioni italiane. Ulteriori dettagli sull'operazione e sugli arresti verranno forniti nelle prossime ore.

A Napoli blitz contro le sigarette di contrabbando

Un'altra vasta operazione, questa volta dei carabinieri, è scattata alle prime luci dell'alba anche ad Afragola, nella provincia partenopea. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su richiesta del Gip del Tribunale partenopeo e della Direzione distrettuale antimafia napoletana, hanno arrestato 13 persone, tutte fortemente indiziate di "associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri". Come hanno rivelato le indagini, che sono ancora in corso, i 13 arrestati facevano parte di una vera e propria organizzazione criminale che riforniva Napoli e la provincia di sigarette di contrabbando. Le indagini dei militari dell'Arma, che come detto vanno avanti, stanno cercando di individuare i canali di approvvigionamento delle sigarette di contrabbando ed eventuali altri membri dell'organizzazione criminale.