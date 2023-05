Dona 135 euro della pensione alla popolazione dell’Emilia Romagna: il gesto di un 76enne di Battipaglia L’uomo ha voluto contribuire, nel suo piccolo, alle donazioni per la popolazione dell’Emilia Romagna colpita da violente alluvioni che hanno provocato 14 morti.

Una tragedia immane quella che ha colpito l'Emilia Romagna, devastata da alluvioni che hanno provocato la morte di 14 persone, mentre circa 36mila cittadini sono tuttora senza una casa. Istituzione, enti, associazioni si sono adoperati per dare un aiuto concreto, sia in termini di forza lavoro – tanti i volontari che stanno spalando il fango nelle cittadine colpite – ma anche economici. Ognuno fa quello che può, con quello che ha, ma è davvero commovente quanto fatto da un uomo di 76 anni di Battipaglia, nella provincia di Salerno, che ha donato 135 euro della sua pensione alla popolazione dell'Emilia Romagna colpita dalla tragedia. "Per l'Emilia Romagna, con tutto il mio cuore" si legge sul bigliettino che accompagna la donazione.

Bonaccini: "Un gesto che riempie il cuore"

La busta, contenente il biglietto e i contanti, è stata recapitata negli uffici della Regione Emilia Romagna a Bologna. La donazione del 76enne del Salernitano non è passata inosservata e anche il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha voluto ringraziare l'uomo: "Un gesto straordinario, che mi riempie il cuore di gioia e che vale più di mille parole" ha dichiarato.

Il gesto del pensionato è stato accolto con orgoglio da Cecilia Francese, sindaca di Battipaglia: "È un piacere che un rappresentante della comunità battipagliese sia vicino a chi ne ha bisogno in un momento così difficile per quella regione. Per me è un onore, come rappresentante di questa comunità, che un nostro concittadino abbia voluto dimostrare, con questo gesto, la sua solidarietà a chi in questo momento è in difficoltà".