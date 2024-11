Domani i funerali di Samuel Tafciu, lunedì quelli di Aurora e Sara Esposito, morti nell’esplosione a Ercolano

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Aurora Esposito, la sorella Sara e Samuel Tafciu

Sono state fissate le date per i funerali di Sara e Aurora Esposito, sorelle gemelle di 26 anni e di Samuel Tafciu, 18 anni, i tre ragazzi morti nell'esplosione della fabbrica abusiva di fuochi d'artificio che si è registrata lo scorso 18 novembre a Ercolano, nella provincia di Napoli. Domani, venerdì 29 novembre, ci sarà il corteo funebre per Samuel Tafciu, i cui genitori sono di religione musulmana: alle ore 11, il feretro si muoverà dalla casa della vittima, ad Aversa, nel Casertano, per poi proseguire al locale cimitero. I funerali con rito cattolico di Aurora e Sara Esposito si terranno invece a Marigliano, nel Napoletano, nella giornata di lunedì 2 dicembre, alle ore 11, nella chiesa Collegiata Santa Maria delle Grazie; delle esequie delle due sorelle si è fatto carico Peppe Jossa, sindaco di Marigliano.

Il proprietario della casa esplosa fermato, risponde al gip: "Non c'entro niente"

Per l'esplosione nella fabbrica abusiva di fuochi d'artificio in contrada Patacca a Ercolano e per la morte dei tre giovani è stato fermato il 38enne Pasquale Punzo, il proprietario dello stabile – che è formalmente intestato alla figlia 13enne – il quale è accusato di omicidio con dolo eventuale. Al gip, Punzo ha rilasciato dichiarazioni spontanee, asserendo di non avere nulla a che fare con la vicenda, ma non rispondendo alle domande del magistrato.

Quella casa era tornata a Punzo un anno fa grazie alle dirette social

Una storia complessa e singolare quella dell'abitazione saltata in aria il 18 novembre scorso. Punzo, nell'estate del 2023, si era rivolto alle autorità, finanche al deputato Francesco Emilio Borrelli e al giornalista Pino Grazioli, dichiarando di aver acquistato quell'abitazione in contrada Patacca, ma di non potervisi trasferire perché un uomo, asserendo di avere un contratto con il procedente proprietario, di fatto la occupava. Grazie anche a dirette social e a una battaglia legale, il 38enne era riuscito a tornare in possesso dell'appartamento circa un anno fa.