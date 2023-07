Diventa insegnante di ruolo a 70 anni, ma è già in pensione: la storia di una prof in Irpinia L’incredibile storia di Anna Maria, insegnante di Bisaccia, nella provincia di Avellino, che ha lavorato da precaria per anni: a 70 anni la chiamata per la cattedra di ruolo, ma lei è già in pensione.

A cura di Valerio Papadia

Una vita di precariato, fatta di supplenze in giro per l'Italia, quando arriva la chiamata: finalmente insegnate di ruolo. Peccato, però, che la chiamata sia arrivata fuori tempo massimo, a 70 anni, quando la prof è ormai già andata in pensione. Questa la vicenda che arriva da Bisaccia, piccola cittadina nella provincia di Avellino, e che ha come protagonista Anna Maria, insegnante irpina che si è vista assegnare la cattedra a 70 anni, quando era ormai evidentemente troppo tardi.

A riportare la notizia è Il Fatto Quotidiano, che racconto come Anna Maria sia stata per anni iscritta nelle Gps (Graduatorie provinciali supplenze), soprattutto nelle scuole di Rimini, dove ha svolto perlopiù il ruolo di insegnante di sostegno agli studenti delle superiori. Poi, nel 2018, Anna Maria ha sostenuto il concorso per l'insegnamento e, proprio da quella graduatoria, è stata selezionata per un posto "di ruolo". Peccato, però, che la prof sia andata in pensione circa un anno prima della chiamata. Inoltre, come riporta ancora il quotidiano, Anna Maria era stata assunta per un posto in un istituto superiore di Salerno, a un'ora e mezza di distanza da Bisaccia.

"Questa vicenda è il simbolo di come la forma di reclutamento nel mondo della scuola debba essere modificata. In Italia, facciamo pochi concorsi e pure male" ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano Simonetta Ascarelli, segretaria provinciale Flc Cgil Rimini.