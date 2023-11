Decreto Campi Flegrei, la denuncia del PD: “La destra ha bocciato il bonus per gli edifici privati” Marco Sarracino, deputato del PD, denuncia la bocciatura da parte della destra di un emendamento che avrebbe implementato il Decreto Campi Flegrei, prevedendo un super bonus sisma anche per gli edifici di edilizia privata.

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo scorso mese di ottobre, dopo l'intensificarsi della crisi bradisismica, il Governo ha varato d'urgenza un Decreto Campi Flegrei, un vero e proprio decreto legge (n.140/2023 del 12 ottobre), che introduce misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno del bradisismo, che contraddistingue i Campi Flegrei.

Oggi, dopo settimane in cui gli eventi sismici si sono attenuati e, secondo i bollettini di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano la velocità di sollevamento del suolo sta diminuendo, si ritorno a parlare del Decreto Campi Flegrei. A farlo è il deputato del PD Marco Sarracino, che denuncia la bocciatura, da parte della destra, di un emendamento che avrebbe implementato il decreto, inserendo un super bonus sisma anche per l'edilizia privata.

"Inspiegabilmente la destra si oppone alla risoluzione di un problema fondamentale per i cittadini dei campi flegrei. Pochi minuti fa ha infatti bocciato un emendamento del Pd al dl campi flegrei, con il quale proponevamo un super sisma bonus per l’edilizia privata nelle zone a rischio bradisismo. Purtroppo il contesto economico e sociale di quel territorio è uno dei più complicati del paese, per questo avevamo immaginato un meccanismo di finanziamento per gli interventi di carattere privato" ha detto Sarracino.

Leggi anche Cosa cambierebbe ai Campi Flegrei in caso di passaggio al livello di allerta arancione

"Per la destra – prosegue il deputato del PD – le persone che abitano in case vulnerabili e che necessitavano di interventi urgenti, considerato il fenomeno sismico, devono arrangiarsi. Per il Pd e per tutti gli amministratori di quel territorio non è così. La destra dovrà assumersi le proprie responsabilità per questa assurda bocciatura".