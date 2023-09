De Luca: “Subito vaccini Covid per anziani e fragili, niente drammi ma stiamo in guardia” “Da ottobre via ai vaccini, sia antinfluenzali sia Covid”: Vincenzo De Luca teme un nuovo aumento dei contagi. “Inevitabile dopo la riapertura delle scuole”. E torna a invitare i cittadini ad usare la mascherina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincenzo De Luca torna a parlare di Covid. Dopo che nei giorni scorsi, in occasione della presentazione di BaccalaRé al Maschio Angioino, aveva avvisato che era imminente un rialzo nei contagi, invitando a indossare precauzionalmente le mascherine, stavolta si è ripetuto nella consueta diretta sui social del venerdì pomeriggio. L'invito resta quello a "non drammatizzare", ma a "tenere gli occhi ben aperti".

"Quest'oggi abbiamo solo due persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva della Campania", ha spiegato De Luca, "ma l'anno scolastico si è appena aperto, ed è inevitabile che a fine settembre registreremo un aumento di casi Covid". E sottolinea come a inizio ottobre arriveranno in Campania i vaccini antinfluenzali e quelli per la nuova variante di Covid. "Dal 6 ottobre dobbiamo vaccinare subito tutti gli ospiti delle Residenze Sanitarie per Anziani, tutti gli anziani, tutti fragili, a tappeto. Poi, a fine mese", ha proseguito De Luca, "tutti dobbiamo vaccinarci contro l'influenza, anche per evitare che si confonda una febbre dovuta all'influenza con una febbre da Covid".

Il rischio, spiega De Luca, è che questa confusione tra la febbre dovuta all'influenza stagionale e quella dovuta all'infezione da Covid possa portare "gente che non ne ha bisogno ad affollare gli ospedali". Un mese di ottobre, dunque, che De Luca definisce "impegnativo", e per questo ha raccomandato ancora una volta a "riprendere l'uso della mascherina. Facciamolo tranquillamente, senza tante tragedie", ha aggiunto ancora il presidente della Regione Campania, che per sé ha anche la delega alla Sanità, carica che detiene di fatto fin dal mandato del 2015.