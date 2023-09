Covid, De Luca: “Contagi aumenteranno, usiamo le mascherine e teniamo gli occhi aperti” Vincenzo De Luca invita a usare la mascherina: “I contagi aumenteranno, è inevitabile”. E ribadisce: “Nessuna drammatizzazione, ma teniamo gli occhi aperti”

A cura di Giuseppe Cozzolino

I contagi Covid "aumenteranno, è inevitabile, mettiamolo in conto" e quindi un invito a "usare la mascherina, soprattutto nei luoghi di aggregazione". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la presentazione dell'evento BaccalàRe al Maschio Angioino. De Luca ha voluto affrontare con i cronisti presenti anche alcuni dei temi più attuali del momento: la ripresa della scuola e la nuova variante Covid che si sta espandendo anche in Italia.

"Si tratta di una nuova variante che è aggressiva soprattutto per i fragili e gli anziani. Con l'apertura dell'anno scolastico", ha spiegato De Luca, "è inevitabile che ci sia un incremento dei contagi, come dopo il periodo delle vacanze estive. Mettiamo in conto che ci sarà un incremento di Covid. Dobbiamo tenere gli occhi aperti. Noi ci siamo preparati", ha proseguito, "con nuovi vaccini in grado di contrastare la nuova variante: arriveranno tra il 2 e il 6 ottobre. La priorità assoluta è vaccinare in primis tutti gli ospiti delle Rsa pubbliche e private".

Ma De Luca ha anche invitato a "usare un po' la mascherina, soprattutto nei luoghi di aggregazione", per poi scherzare: "Cerchiamo di non vergognarci della mascherina, non è che perdiamo la bellezza. Anzi, qualcuno addirittura migliora la sua estetica se si maschera..". Poi, De Luca ha spiegato che "come sempre la Campania arriverà un mese prima del ministero della Salute perché qui dobbiamo essere due volte più prudenti per la densità abitativa che abbiamo. Nessuna drammatizzazione, ma teniamo gli occhi aperti", ha concluso ancora il presidente della Regione Campania.