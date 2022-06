De Luca: “Oggi ci sono più positivi al Covid di un anno fa. Usate la mascherina”

Vincenzo De Luca ieri durante il suo settimanale monologo video sui social è tornato a parlare dei contagi Covid-19. E le sue prospettive non sono tutte ottimistiche. Motivo? Il progressivo incremento delle infezioni dovute ad una variante – Omicron 5, la cosiddetta "variante portoghese" – molto infettiva.

Spiega il presidente della Regione Campania:

Il governatore ha rinnovato l'appello ai cittadini alla responsabilità invitando «ad indossare la mascherina nelle situazioni più a rischio». Frasi che ovviamente stonano in parte con quanto visto in piazza Plebiscito a Napoli durante il concerto di Gigi D'Alessio: migliaia di persone senza mascherina. La legge dispone che sia possibile e l'evento era all'aperto, quindi nulla quaestio.

Del resto è De Luca stesso a dover ammettere che la ripresa del turismo rende impossibili controlli già improbabili negli anni passati:

In questa estate avremo una stagione turistica interessante con un boom che riguarda tutta l'Italia, onda di turismo nel Paese soprattutto con presenza forte di turisti. Sarà una stagione importante per il turismo e le nostre economia ma anche un rimescolamento sociale inevitabile. In questo periodo stiamo avendo una piccola ripresa del contagio covid, credo sia giusto invitare i cittadini a non avere una sottovalutazione. Io vedo un clima di questo tipo, abbiamo amici, conoscenti e parenti positivi, dobbiamo fare quasi uno slalom per evitare il contagio, ma non abbiamo patologie pesanti e ricoveri in terapia intensiva.