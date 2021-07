Vincenzo De Luca anche oggi 9 luglio, come ogni venerdì, fa il punto sulla situazione Covid in Campania. E si parla subito di scuola e dell'anno scolastico 2021/2022, questione delicatissima, visto il lento ma inesorabile incremento di contagi causa variante Delta. «Decideremo l'apertura dell'anno scolastico sul livello di vaccini degli studenti – annuncia il presidente della giunta regionale parlando della didattica a distanza e quella in presenza -. Faccio appello a ragazze e ragazzi a vaccinarsi il più possibile; utilizziamo solo Pfizer e Moderna. I richiami possono essere fatti anche in tempi accelerati, Pfizer a 21 giorni quindi prima di agosto, e in ogni caso ci stiamo preparando per utilizzare a pieno regime l'ultima settimana di agosto e i primi di settembre per fare la vaccinazione a tutta la popolazione studentesca. Questa è l'unica possibilità reale che abbiamo per aprire tutte le scuole in presenza».

Poi arriva l'annuncio: «L'ultima settimana di agosto e primi giorni di settembre vaccineremo tutti gli studenti. È l'unica possibilità reale che abbiamo per aprire tutte le scuole in presenza. Se vogliamo aprire le scuole in presenza, com'è nei nostri programmi, dobbiamo completare per l'80% perlomeno la vaccinazione dei ragazzi anche sotto i 18 anni. Va detto intanto che alla campagna vaccinale ha aderito il 93 percento del personale scolastico e fra chi ha aderito registriamo: il 95 per cento con prima dose e sforato 90 per cento di seconde dosi. Siamo i primi in Italia».

Il discorso si sposta poi sulle politiche di mitigazione del contagio che De Luca ha sempre ritenuto inefficienti: «Classi pollaio, distanziamento, trasporto…sono chiacchiere a vento. Noi daremo sicurezza se avremo chiuso la vaccinazione». Poi l'affondo contro governo e commissariato di governo: «Faccio appello al silenzio, meno parlano e meglio è, stanno facendo solo confusione».

Ieri in Campania è stata raggiunta la soglia dei due milioni di cittadini vaccinati con prima e seconda dose. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.409.475 cittadini. Di questi 2.024.354 hanno ricevuto anche la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 5.433.829