De Luca: “Vaccino, dimezzate le somministrazioni, rallentata la campagna anti-Covid” Vincenzo De Luca ammette che la campagna vaccinale in Campania anti-Covid ha avuto un forte rallentamento: “Avevamo ipotizzato 40mila somministrazioni al giorno, ma c’è stato quasi un dimezzamento di questo dato”. E poi attacca Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul green pass obbligatorio, ma anche lo storico Alessandro Barbero.

«Siamo arrivati a 4 milioni di somministrazioni di vaccino per la prima dose e circa 3,5 milioni per la seconda. Per stare tranquilli dobbiamo arrivare a 5 milioni di cittadini con doppia dose. Nell'ultima settimana abbiamo registrato un rallentamento molto significativo nella campagna: avevamo ipotizzato 40mila somministrazioni al giorno, ma c'è stato quasi un dimezzamento di questo dato».

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua settimanale diretta su Facebook. Anche oggi il governatore si è scagliato un po' contro tutti, dal centrodestra ai docenti universitari firmatari della lettera-appello contro il green pass obbligatorio all'Università. «Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono degli irresponsabili dal punto di vista politico – dice -. Se avessimo seguito le loro indicazioni l'anno scorso oggi l'Italia sarebbe chiusa. Ancora oggi hanno una posizione totalmente e gravemente irresponsabile, non si capisce cosa propongono. Questi due, insieme a molti altri, si sono vaccinati…a testimonianza di un livello di personale incoerenza che per me è insopportabile. Bisogna essere coerenti, se sei contrario al green pass non ti vaccinare».

Poi si scaglia contro Alessandro Barbero, il professore di Storia fra i firmatari della lettera contro il passaporto vaccinale all'Università (ma a favore dell'obbligo vaccinale da parte del governo): «Io sono indignato, ho il sangue agli occhi per le bestialità che continuano a circolare. In modo particolare, per le idiozie che racconta il professorino Barbero» questo aveva detto qualche ora prima, opinioni che De Luca ha confermato nella sua diretta.