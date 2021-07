Non si fa attendere la risposta di Vincenzo De Luca a Matteo Salvini. Il leader della Lega aveva attaccato il presidente della Regione Campania sulla questione delle mascherine anti-Covid e dell'obbligo all'aperto mantenuto in Campania: «È un uomo pericoloso, va aiutato a non fare danni, attenta alla salute dei cittadini. È pericoloso imbavagliare la gente con 40 gradi senza alcuna ragione scientifica. Lo fa perché gli piace andare controcorrente».

Nel pomeriggio, durante la sua tradizionale diretta video, il governatore da par suo ha iniziato con pepate e colorite invettive: