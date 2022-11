De Luca attacca il Governo: “Irresponsabile riammettere medici no vax negli ospedali” Il presidente De Luca attacca la decisione del Governo di riammettere negli ospedali medici non vaccinati: “Gravissima e irresponsabile”.

Il reintegro di medici non vaccinati è una decisione "gravissima e irresponsabile" da parte del Governo. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che l'ha definita anche "una offesa alla stragrande maggioranza dei medici responsabili, e una offesa ai pazienti". Una decisione che ha causato malumori in maniera trasversale, anche nel mondo medico. E che ha portato anche all'affondo di De Luca stesso. Decisione che, oltre a "offendere medici e infermieri", rischia anche, aggiunge De Luca, "se si diffonde il contagio fra i medici, di fare avere ancora meno personale in servizio".

Ieri la decisione di reintrodurre l'obbligo di mascherine

Appena ieri, lo stesso presidente De Luca aveva reintrodotto l'obbligo di mascherine negli ospedali e nelle Residenze Sanitarie Assistite fino al 30 novembre. Obbligo esteso anche al personale, agli addetti, agli utenti e ai visitatori. Una decisione che potrebbe essere ulteriormente prorogata anche a dicembre, a seconda di come si evolverà la situazione pandemica in regione.

De Luca: "Decisione totalmente irresponsabile"

Queste le parole del presidente Vincenzo De Luca sulla vicenda: