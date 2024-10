video suggerito

De Luca: "A dicembre in Campania manifestazione per la pace. Italia riconosca lo Stato di Palestina" De Luca propone manifestazione in Campania per la pace. E chiede al governo italiano di riconoscere lo Stato della Palestina.

«Il Governo italiano dovrebbe proporre due cose: il riconoscimento dello Stato della Palestina e iniziative concrete nei confronti di chiunque violi le risoluzioni delle Nazioni unite, che sia Israele, Hamas o Hezbollah». Vincenzo De Luca ormai cerca di parlare sempre meno di Elezioni Regionali in Campania o dei guai giudiziari di alcuni suoi fedelissimi, come il sindaco di Paestum Franco Alfieri e il consigliere regionale Giovanni Zannini. E dunque la sua diretta video del venerdì parla del conflitto israelo-palestinese.

C'è l'annuncio di una manifestazione, in Campania, per la pace nel Medioriente e in Ucraina. «Vorremmo – dice – preparare una manifestazione, a inizio dicembre, invitando esponenti del popolo palestinese e del popolo israeliano, del popolo ucraino e di quello russo, cercando di presentare il volto di una umanità, che non ha dimenticato i valori umani fondamentali».

Quanto agli attacchi contro le postazioni di Unifil, il governatore campano attacca: «I soldati italiani, impegnati in una missione delle Nazioni unite, rischiano di essere colpiti dall'attacco israeliano. È qualcosa di sconvolgente. Ormai, il governo israeliano ha deciso di violare tutte le regole della legalità internazionale. È diventata insopportabile questa litania del ‘noi condanniamo', abbiamo bisogno che prendiate delle decisioni» dice, rivolgendosi anche all'Onu».