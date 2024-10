Guerra in Medio Oriente in diretta, Idf: “Ucciso comandante Jihad islamica palestinese”. Tajani dopo spari contro basi Unifil: “Aspettiamo scuse di Israele”

Gli aggiornamenti sulla guerra in Libano e sull' escalation tra Israele e Iran: le notizie di venerdì 11 ottobre sul conflitto in Medio Oriente e a Gaza.

Si aggrava il bilancio del bombardamento israeliano in centro a Beirut: secondo il ministero della Sanità libanese, le vittime sono 22 e i feriti sono 117. Dall'8 ottobre sono 2.100 le persone uccise e 11mila quelle ferite in Libano. Lo ha detto il ministero della Sanità libanese. L'esercito israeliano ha inoltre annunciato di aver ucciso il capo della jihad islamica palestinese in un attacco aereo sul campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania. Si tratterebbe del 20enne Mohammed Iyad Abdullah, che aveva sostituito Mohammed Jaber, ucciso ad agosto.

Israele spara contro la missione Unifil dell'Onu nel sud del Libano: feriti due caschi blu indonesiana e colpita una base italiana. Illesi i militari. Il ministro della Difesa Crosetto convoca l'ambasciatore di Israele. "Onu e Italia non prendono ordini da Tel Aviv". Israele dopo gli spari sulle posizioni di Unifil: "Ci concentriamo sulla lotta a Hezbollah, Unifil si sposti di 5 km a nord per evitare pericoli". Il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani: "Aspettiamo le scuse di Israele".

L'ambasciatore indonesiano alle Nazioni Unite, Hari Prabowo: "Israele si è posizionato al di sopra del diritto internazionale, al di sopra dell’impunità e al di sopra dei nostri valori di pace condivisi”. Arriva la condanna anche del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel: "Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite è irresponsabile e non è accettabile".

Guerra Israele, ultime notizie in diretta sull'escalation in Iran e Libano:

0

09:10 Salta il voto del governo in Israele sulla risposta all'Iran La riunione del gabinetto di governo che si è tenuta dalla tarda serata di ieri, durata 4 ore, si è conclusa senza arrivare alla votazione sul piano di risposta di Israele all'Iran. Il ministro della Difesa Yoav Gallant non potrà quindi partire per Washington, dove era previsto un incontro con l'omologo Lloyd Austin poiché il premier Benyamin Netanyahu ha posto il veto finché il governo non voterà il piano di ritorsione. A cura di Gabriella Mazzeo 08:50 La Turchia condanna l'attacco dell'Idf alle postazioni dell'Unifil La Turchia ha condannato gli attacchi delle truppe israeliane contro due postazioni dell'Unifil italiane nel sud del Libano. "Gli attacchi di Israele sulle forze dell'Onu, dopo i suoi massacri contro i civili a Gaza, nella Cisgiordania e in Libano, sono una manifestazione della sua percezione secondo cui i suoi crimini non vanno puniti", si legge in una nota del ministero degli Esteri di Ankara. A cura di Gabriella Mazzeo 08:18 Human Rights Watch: "Necessaria inchiesta Onu su attacchi israeliani a Unifil" Gli attacchi dell'esercito israeliano contro le unità di peacekeeping delle Nazioni Unite nel Libano sudoccidentale sono "in violazione delle leggi di guerra", e L'Onu "dovrebbe stabilire urgentemente un'indagine internazionale sulle ostilità in Libano e Israele con il mandato di denunciare pubblicamente le violazioni". Lo ha sottolineato Human Rights Watch (Hrw) in un rapporto. "Secondo le leggi di guerra, il personale Onu coinvolto nelle operazioni di peacekeeping, compresi i membri armati, è costituito da civili e gli attacchi deliberati contro di loro e le strutture di peacekeeping sono illegali e costituiscono crimini di guerra". A cura di Gabriella Mazzeo 07:56 Ue. Michel: "Attacchi a missioni di pace Onu sono inaccettabili" Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha condannato gli attacchi israeliani alle operazioni di pace delle Nazioni Unite dopo il ferimento di due peacekeeper dell'Unifil indonesiani. "Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite è irresponsabile e non è accettabile, invitiamo Israele a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale", ha detto Michel a margine del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) in Laos. A cura di Gabriella Mazzeo 07:27 Idf: "Abbattuto drone su Israele dopo allarme antiaereo ad Ashkelon" Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver abbattuto un drone che sorvolava Israele nelle prime ore di questa mattina dopo che nella notte gli allarmi antiaerei erano risuonati ad Ashkelon e in altre città non lontane dal confine con il nord della Striscia di Gaza. A cura di Gabriella Mazzeo 07:19 Idf: "Ucciso capo della jihad islamica palestinese in raid su campo profughi in Cisgiordania" L'esercito israeliano ha annunciato che due persone sono state uccise nell'attacco al campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania. Secondo l'Idf, i due sarebbero stati membri della Jihad islamica palestinese. Uno dei due sarebbe il 20enne Mohammed Iyad Abdullah, leader della branca della Jihad islamica palestinese di Nur Shams, che aveva sostituito Mohammed Jaber, ucciso ad agosto. L'altro uomo ucciso nell'attacco, secondo il Ministero della Salute palestinese, è Ouad Jamil Omar, 31 anni. A cura di Gabriella Mazzeo 07:08 Guerra Israele-Libano, news di oggi in diretta sul conflitto in Medio Oriente Raid aerei su Beirut Israele spara contro la missione Unifil dell'Onu nel sud del Libano. Feriti due caschi blu indonesiani. Colpita una base italiana: danni a mezzi e telecamere di sicurezza, illesi i mille militari. Il ministro degli Esteri Tajani: "Ci aspettiamo le scuse di Israele". Idf rinnova "l'invito a spostarsi". L'ambasciatore indonesiano Onu dopo il ferimento dei due caschi blu: "Israele si è posizionato al di sopra del diritto internazionale, al di sopra dell’impunità e al di sopra dei nostri valori di pace condivisi". Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha condannato gli attacchi alle operazioni di pace delle Nazioni Unite. "Un attacco contro una missione di pace è irresponsabile e non è accettabile ed è per questo che invitiamo Israele e tutte le parti a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale", ha sottolineato a margine del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) in Laos. Le Forze di difesa israeliane annunciano di aver abbattuto nella prime ore della mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre, un drone che aveva sorvolato Israele dopo che nella notte gli allarmi antiaerei erano risuonati ad Ashkelon e in altre città non lontane dal confine con il nord della Striscia di Gaza. A cura di Gabriella Mazzeo