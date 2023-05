De Laurentiis dona a Papa Francesco la maglia del Napoli: “Sarebbe bello se la esponesse all’Angelus” Incontro in Vaticano. De Laurentiis ha donato due maglie azzurre e un piede d’oro di Maradona, invitando il Pontefice allo Stadio per l’amichevole col San Lorenzo. Papa Bergoglio ha ricambiato con un ulivo benedetto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Lapresse

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aurelio De Laurentiis ha donato a Papa Francesco una maglia azzurra del Napoli, con sopra il numero 10 e il suo nome. Un regalo speciale che il patròn del club sportivo ha voluto fare la Sommo Pontefice nell'anno del terzo scudetto conquistato dal Napoli. L'omaggio è arrivato nel corso della cerimonia per i dieci anni del movimento internazionale Scholas Occurrentes, un progetto dedicato ai giovani di tutto il mondo, che si è tenuta ieri in Vaticano, nell'Aula Magna dell'Augustinianum.

De Laurentiis: "Sarebbe bello la esponesse all'Angelus"

De Laurentiis, che era accompagnato da Giovanni Simeone, ha poi spiegato di aver donato al Papa anche un piede d'oro di Maradona e che le maglie azzurre sarebbero due. "È la seconda volta che lo incontriamo – ha commentato il presidente del Calcio Napoli in un video pubblicato sul profilo Twitter del giornalista sportivo Carlo Alvino – successe per una finale di Coppa Italia. Gli ho portato in regalo il piede di Maradona da portare al collo per scacciare tutte le inopportunità del mondo, poi due maglie con il suo nome sopra. Sarebbe bello se esponesse una delle due durante l’Angelus – ha scherzato il patròn azzurro – anche se non si può fare, ma ogni tanto lui dà strappi in avanti, per questo gli vogliono bene in tutto il mondo".

De Laurentiis ha poi aggiunto, sempre in maniera scherzosa: "Potrebbe raccogliere qualche milione di euro da dare ai disastrati dell’Emilia Romagna o ai disastrati della guerra in Ucraina, altrimenti la potrebbe firmare e ci pensiamo noi a metterla all’asta. Credo che Papa Francesco sia un esempio per tutti quanti, perché è dotato di un’energia laica che però lo avvicina a Dio più di ogni altra cosa. Mi piacerebbe tanto organizzare una partita tra il Napoli e la squadra argentina per cui tifa e potesse dare lui il calcio di inizio, allo stadio Maradona".

Leggi anche Festa scudetto il 4 giugno in piazza Plebiscito a Napoli: maxischermi in 14 piazze

Il Papa invitato allo Stadio Maradona

Papa Francesco ha ricambiato il regalo di De Laurentiis, donando un ulivo benedetto che verrà piantato in occasione di futuri eventi calcistici. Il presidente del Napoli, a sua volta, ha poi invitato il Santo Padre anche allo Stadio Diego Armando Maradona. L'occasione potrebbe essere una partita amichevole tra il Napoli e il San Lorenzo, squadra argentina di cui Bergoglio è tifosissimo. "Non le posso chiedere di venire a piantare l'ulivo al Maradona Stadium – ha detto De Laurentiis – ma spero tanto che possa venire al Maradona per assistere a una partita con la sua squadra dell'Argentina".

Alla cerimonia in Vaticano era presente anche l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, secondo il quale "la verità nutre i sogni", parlando dell'istituzione di "tavoli educativi nei quartieri più difficili di Napoli", e della necessità di "costruire una rete perché noi come Chiesa possiamo fare poco". "Riuscire a mettere i ragazzi al centro del nostro impegno – ha detto don Mimmo – significa scommettere sull'inedito di un Dio che non invecchia mai".