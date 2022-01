David Sassoli, il cordoglio del mondo della politica campana da De Luca a Manfredi La morte di David Sassoli ha scosso anche il mondo della politica campana. Il cordoglio del presidente Vincenzo De Luca e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

David Sassoli

La morte di David Sassoli, scomparso nella notte all'età di 65 anni, ha provocato una profonda commozione in tutta Italia. Stimato e apprezzato da tutti, sia come volto storico del Tg1 sia come Presidente del Parlamento Europeo, la notizia ha avuto come prevedibile una vasta eco anche in Campania. In particolare, tra i primi ad esprimere cordoglio per la notizia della scomparsa di David Sassoli c'è stato il presidente della regione Vincenzo De Luca, che sui social ha affidato il proprio messaggio:

Profondo cordoglio e tanta commozione per la scomparsa di David Sassoli. L’Italia perde un riferimento importante, che ha saputo guidare in maniera autorevole il Parlamento europeo in anni incerti e difficili. È stato un convinto europeista, molto attento al dialogo con le giovani generazioni. Lo ricordiamo anche come un grande professionista dell’informazione, tra i volti più noti del Tg1, sempre libero e autonomo. Le nostre condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari.

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha voluto esprimere il proprio cordoglio e quello dell'intera città partenopea: