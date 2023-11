Daniele De Rosa, 17 anni, scomparso a Napoli due giorni fa: l’appello della famiglia

Il ragazzo, lunedì 13 novembre, aveva partecipato a una sfilata alla Mostra d’Oltremare: da allora non si hanno più sue notizie.

Ore di apprensione per le sorti di Daniele De Rosa, ragazzo di 17 anni che vive nella provincia partenopea, a San Giorgio a Cremano, scomparso da Napoli ormai due giorni fa, lo scorso lunedì 13 novembre. Da quanto si apprende, proprio lunedì, il ragazzo aveva partecipato a una sfilata alla Mostra d'Oltremare, complesso fieristico che sorge a Fuorigrotta, quartiere alla periferia occidentale del capoluogo campano: da allora, del 17enne si sono perse le tracce.

Alto circa 1 metro e 70, Daniele De Rosa ha i capelli colorati di verde e diversi piercing sul volto. La famiglia, nelle ore successive alla scomparsa, ha utilizzato i social per diffondere appelli affinché chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Daniele si metta in contatto con loro o con le forze dell'ordine. Ecco l'appello della zia del ragazzo:

Chiedo il vostro aiuto, è scomparso mio nipote Daniele De Rosa, è il ragazzo con i capelli colorati in foto ha 17 anni è da ieri che nn abbiamo sue notizie ieri ha partecipato ad una sfilata alla Mostra d’Oltremare, era vestito come in foto ha dei piercing sul viso è alto circa 1,70 se qualcuno lo ha visto o lo vede mi può contattare sul mio Messenger vi prego siamo preoccupati