“Dammi mille euro o ti incendio il negozio”: 17enne arrestato in centro a Pozzuoli L’episodio risale allo scorso 6 settembre, quando il minore ha tentato una estorsione ai danni di una tabaccheria. Le indagini dei poliziotti hanno portato alla sua identificazione: il 17enne è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Ha solo 17 anni ma, nonostante la giovane età, non ha avuto scrupoli nel minacciare il titolare di una tabaccheria in pieno centro a Pozzuoli, nella provincia di Napoli: "Dammi mille euro o incendio il negozio", questa la minaccia, a scopo estorsivo, che il minore ha scritto al commerciante per convincerlo a pagare. L'episodio risale allo scorso 6 settembre, ma soltanto nelle scorse ore gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura per i Minori di Napoli, sono riusciti a individuare il 17enne.

Il ragazzo aveva già tentato un'estorsione allo stesso negozio nel 2021

Le indagini sono partite dopo che il titolare della tabaccheria, una volta rinvenuto il biglietto contenente le minacce e la richiesta estorsiva, si è recato al locale commissariato e ha denunciato l'accaduto. I poliziotti, grazie soprattutto alla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti a rintracciare il 17enne, appurando che già due anni fa, nel 2021, il minorenne aveva tentato una estorsione alla stessa tabaccheria.

Il gip del Tribunale dei Minori di Napoli, ritenendo dunque concreto il pericolo che il 17enne potesse nuovamente perpetrare condotte delinquenziali di questo tipo, ne ha disposto la custodia cautelare in comunità.