Un successo sui social quasi senza pari per l'oncologo Michelino De Laurentiis, medico dell'ospedale Pascale di Napoli. Il dottor De Laurentiis è stato infatti protagonista di uno spot per la prevenzione dal cancro assieme a Fabio Balsamo, attore dei The Jackal, ed in poche ore il successo della gag è diventato virale. Un successo tale che lo stesso Ospedale Pascale di Napoli ha spiegato che l'azienda farmaceutica Pfizer (che produce uno dei vaccini per il Coronavirus, chiamato anche "vaccino Pzifer/BioNTech", e che è anche tra le promotrici dello spot) ha proposto al dottor Michelino De Laurentiis di partecipare ad altri spot di divulgazione scientifica con altri artisti del mondo del cinema e della televisioni di altissima caratura internazionale.

Un successo che ha sorpreso anche lo stesso medico del Pascale, soprattutto perché ora indiscrezioni parlano di altri spot con star della tv come Rosario Fiorello o addirittura del cinema come Roberto Benigni. De Laurentiis, quasi "travolto" dal successo social, ha fatto un passo indietro, riservandosi del tempo per riflettere. Il dottor De Laurentiis infatti, oltre a dirsi "sorpreso" per il successo incassato, ha spiegato che spot del genere possano essere "un'operazione vincente", perché "il cancro non può e non deve essere un tabù. Il cancro è una malattia da cui si guarisce, non può più essere definita il brutto male o una guerra o una battaglia. Si tratta di un incidente di percorso della nostra vita che va affrontato come tutti gli altri. Solo in questo modo il paziente può avere fiducia nelle cure", ha aggiunto ancora De Laurentiis.