Dal Viminale 18 milioni di euro a 20 Comuni sciolti per mafia: 1 su 4 è in Campania, in regione 5 milioni Stanziati 18milioni di euro per i Comuni commissariati per mafia; i 5 campani sono Sparanise, Castellammare, Caivano, San Giuseppe Vesuviano e Torre Annunziata.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Dai quasi 2 milioni e mezzo di euro da destinare a Sparanise ai 551mila euro che andranno a San Giuseppe Vesuviano: il Viminale ha assegnato circa 5milioni di euro ai Comuni campani, parte di fondi complessivi di 18.438.810 euro stanziati per finanziare la realizzazione e le opere pubbliche negli enti locali sciolti per mafia ed attualmente amministrati da un commissario prefettizio. Dei 20 Comuni interessati, uno su quattro si trova nelle province campane e tra questi c'è Caivano, per il quale di recente il premier Giorgia Meloni ha nominato tre commissari. In base alla ripartizione in regione arriverà poco meno di un terzo dello stanziamento complessivo.

Si legge nella nota diffusa dal Viminale:

É stato adottato oggi dal ministero dell'Interno il decreto di riparto per l'anno 2023 del fondo destinato a finanziare la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel). Le risorse, pari a complessivi 18.438.810 euro sono state assegnate ai 20 comuni interessati secondo i criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 maggio 2018.

Il Comune campano che ha ricevuto lo stanziamento maggiore è l'unico della provincia di Caserta, mentre gli altri 4 sono tutti nella provincia di Napoli: a Sparanise andranno 2 milioni e 313mila euro. Seguono Castellammare di Stabia (871mila euro), Torre Annunziata (743mila euro), Caivano (660mila euro) e San Giuseppe Vesuviano (551mila euro).