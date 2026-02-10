Dal salario minimo ai malati gravi alla violenza sulle donne: il Consiglio Regionale in moto per le prime proposte di legge

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Decreto Sicurezza 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con la composizione delle commissioni permanenti (a breve saranno insediate anche le 4 commissioni speciali, appannaggio dell'opposizione) il consiglio regionale della Campania è ufficialmente "in moto", in operatività. Non piena, poiché mancano ancora gli staff: per quello occorrerà attendere la chiusura del bilancio di previsione e il passaggio da esercizio provvisorio a esercizio ordinario.

Detto ciò, nel mese di gennaio 2026 sono stati incardinati i primi disegni e proposte di legge della XII Legislatura del Consiglio regionale della Campania. Ovviamente il primo per ordine di tempo è il disegno di legge per una « retribuzione oraria minima nei contratti pubblici di appalto e nelle concessioni di competenza regionale», licenziato dalla Giunta regionale, prima delibera in assoluto, ispirata al provvedimento del consigliere Davide D'Errico (Fico Presidente) presentato in campagna elettorale. La proposta di legge è stata assegnata alla commissione Attività produttive per il merito del provvedimento, e per il parere alla commissione Bilancio. Poi c'è anche il rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2024 da approvare

E ancora: il 19 gennaio 2026 è stato presentato il disegno di legge n. 5, «Testo unico in materia di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne», a firma della consigliera Loredana Raia del Partito Democratico stato assegnato per il merito alla commissione Politiche sociali, e per il parere alle commissioni Sicurezza Sociale e Bilancio. L'atto chiede di realizzare in Campania «un sistema di misure organico e unitario di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne» sistematizzando tutta la legislazione finora approvata, prevedendo l'istituzione di un tavolo permanente istituzionale regionale e la dotazione un Piano triennale regionale.

E veniamo poi a provvedimenti di iniziativa popolare o di altre assemblee elettive. il 14 gennaio 2026 depositata una iniziativa legislativa sul tema delle isole campane, ad iniziativa dei Consigli comunali di Anacapri, Barano d’Ischia, Capri, Casamicciola, Forio, Ischia e Serrara Fontana, per il riconoscimento delle isole di Ischia, Procida e Capri come zone disagiate e poi quello «per il contrasto al consumo di suolo, la tutela del mare, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la conversione ecologica della produzione di cibo in Campania».

Sempre il 14 gennaio 2026 è stato incardinato il disegno di legge di iniziativa popolare, «Disposizioni per persone con gravi patologie disabilitante», assegnato per il merito alla commissione Sanità e per il parere alla commissione Bilancio. Cosa prevede? Di riconoscere le gravi patologie disabilitanti di tipo congenito e risolvere il grave problema dell'interruzione dell'assistenza alle persone con gravi disabilità congenite.

Per ora non è stato ancora depositato, ma sia il vicepresidente Luca Trapanese (M5s) ex assessore al Welfare al Comune di Napoli, che il consigliere di Lista Fico D'Errico, stanno lavorando a proposte sui caregiver, ovvero il sostegno a tutte quelle persone, solitamente familiari (coniuge, figlio/a), che si prendono cura in modo volontario, gratuito e responsabile di un congiunto non autosufficiente, affetto da malattie croniche o disabilità.