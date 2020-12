Oggi sono arrivate, all'Asl Napoli 3 Sud, circa 3mila dosi del vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech. A partire dal 31 dicembre, dunque, prenderà il via la campagna vaccinale contro il Coronavirus – partita in tutta Europa lo scorso 27 dicembre -anche per il personale sanitario impiegato nel territorio di competenza della summenzionata Azienda sanitaria locale, per la precisione negli ospedali di Nola e Castellammare di Stabia. Come rende noto una comunicazione della stessa Asl Napoli 3 Sud "saranno equipe composte minimo da un medico, un infermiere, un operatore socio sanitario e un amministrativo, con turni di mattina e pomeriggio, distribuite sui quattro punti allestiti, ad avere il delicato compito di somministrare il vaccino anticovid 19 sul territorio ".

La seconda consegna dei vaccini è prevista poi per le giornate del 5-6 gennaio, fino ad arrivare, entro fine mese, a un totale di 15mila dosi che saranno somministrate nel territorio dell'Asl Napoli 3 Sud. Ancora, da quanto si apprende, a partire dal 2 gennaio saranno attivati per le vaccinazioni anche i centri spoke di Gragnano e Pollena Trocchia, che serviranno per la maggior parte per la copertura vaccinale degli operatori sanitari territoriali.

"Come è noto – si legge nella comunicazione diramata dall'Asl Napoli 3 Sud – la vaccinazione avverrà in base ad una scala di priorità: operatori sanitari e sociosanitari, poi residenti e personale dei presidi residenziali per anziani e, successivamente, le altre categorie. Si prevede di riuscire ad eseguire 6-8 vaccinazioni ogni ora presso i punti di somministrazione e tre presso le residenze per anziani. Per la somministrazione presso le Rsa saranno presenti un medico e un infermiere".