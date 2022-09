Da oggi disponibile il vaccino Covid aggiornato contro Omicron: ecco dove farlo a Napoli L’Asl Napoli 1 Centro ha diramato le indicazioni su sedi e orari per ricevere il nuovo vaccino anti-Covid, aggiornato contro le varianti Omicron.

A cura di Valerio Papadia

A partire da oggi, lunedì 12 settembre, è disponibile in tutta Italia anche il vaccino anti-Covid aggiornato per le varianti Omicron: si tratta di una dose booster con i vaccini bivalenti Cominarty e Spikevax pensata appositamente per contrastare la diffusione della varianti che, ad oggi, sono quelle prevalenti nel nostro Paese. Ecco che, allora, l'Asl Napoli 1 Centro ha diramato le informazioni riguardanti orari e sedi in cui sarà possibile, a Napoli, farsi somministrare tale vaccino, che ricordiamo è raccomandato: a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa, includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza; a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa.

Orari e sedi per il vaccino contro Omicron a Napoli

Il centro vaccinale designato, l'unico ancora aperto in città, è quello all'interno della Fagianeria del Bosco di Capodimonte: qui sarà possibile farsi inoculare il vaccino dal lunedì al venerdì – fatto salvo per la giornata di lunedì 19 settembre, in cui si celebra San Gennaro, Patrono di Napoli – dalle ore 9 alle ore 14.

Sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14, ci sono poi anche i vari distretti sanitati dell'Asl Napoli 1 Centro in cui è possibile effettuare il vaccino anti-Covid. Ecco quali sono: