Da Milano a Napoli in bici per festeggiare lo scudetto: il tifoso Pietro domani al Largo Maradona Il 33enne napoletano ha percorso mille chilometri in bicicletta, attraversando tutta l’Italia, per omaggiare il terzo scudetto del Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Da Milano a Napoli in bici per festeggiare il terzo scudetto. È la prova d'amore di Pietro Mormile, tifoso azzurro e biker, per il club partenopeo: percorrere oltre 1.000 chilometri in bicicletta, attraversando tutta l'Italia con la maglia azzurra fino ad arrivare allo Stadio Diego Armando Maradona. Un viaggio iniziato 10 giorni fa da Piazza del Duomo di Milano che si concluderà domani, in Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, dove alle ore 13,00 l'Assessore allo Sport, Emanuela Ferrante, incontrerà il ‘Tifoso in Bicicletta’. Con l’Assessore Ferrante, ad accogliere Pietro ci sarà anche Juliana Buhring, ciclista e scrittrice britannica naturalizzata tedesca, che nel dicembre 2012 ha stabilito il primo Guinness World Record come donna più veloce a circumnavigare il globo in bici, con un tempo totale di 152 giorni.

Chi è il tifoso in bibicletta

Pietro Amelio Mormile è un 33enne napoletano, che per 20 anni ha vissuto a Milano, precisamente a Sesto San Giovanni. Nel 2006 si è trasferito con la famiglia nella Bergamasca e attualmente vive a Suisio. Amante dello sport, come si descrive, è da sempre tifoso del Napoli. Per tanti anni ha giocato a calcio, arrivando fino in «Campionato Eccellenza». La sua famiglia è originaria di Frattaminore, in provincia di Napoli. "Il mio tifo per il Napoli – racconta – va oltre la semplice squadra di calcio: rappresenta il mio attaccamento verso una città, la mia città, che ha una grande storia e a cui sono legato da radici profonde, che affondano nell’amore per la famiglia e per le mie origini.Sono anche un amante di Totò (ho un tatuaggio con il suo volto) e amo la musica napoletana. In poche parole Napoli è sempre nel mio cuore qualsiasi cosa faccia e ovunque io vada".

Mille chilometri in bici per omaggiare il Napoli

Mormile ha percorso mille chilometri in bici per omaggiare il Napoli. Da Milano ha attraversato lo stivale percorrendo la via Francigena toccando a tratti i luoghi calcistici più significativi e incontrando le tifoserie, con le quali ha scattato delle foto. L’ultima tappa prevede l'arrivo a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tour si chiuderà domani, 20 maggio, alle ore 13.00 a Largo Maradona dove Pietro arriverà insieme a Juliana Bhuring. Ad attenderlo l’assessore allo Sport e alle Pari opportunità Emanuela Ferrante. L'iniziativa si sposa con intenti benefici, con un progetto per la pet therapy all'ospedale pediatrico Santobono.