Crollo alla Vela Celeste, via ai contributi per gli sfollati: 55 domande nel primo giorno A Scampia già 55 richieste nel primo giorno valido per richiedere i contributi del Comune di Napoli per richiedere una nuova casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono iniziate quest'oggi le istanze per ottenere il contributo sociale stanziato dal Comune di Napoli per gli sfollati della Vela Celeste di Scampia: nella prima giornata, già 55 domande sono state presentate nella sede della Municipalità. Palazzo San Giacomo nei giorni scorsi aveva annunciato di aver stanziato un contributo sociale per un milione di euro complessivo, destinato proprio alle famiglie per aiutarle a trovare una sistemazione abitativa autonoma dopo aver dovuto lasciare la propria causa dopo il crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia, che ha causato 3 morti e 13 feriti, alcuni dei quali ancora gravissimi.

Per presentare la domanda basterà recarsi allo sportello, dalle 10 alle 18 dal lunedì al sabato, al piano terra della sede centrale della Municipalità, al civico 15 di Largo della Cittadinanza Attiva a Scampia. Il Comune di Napoli ha inoltre stanziato anche un conto corrente bancario per acquisti di beni di consumo e prestazioni di servizi a favore delle famiglie coinvolte nel crollo, versando anche 100mila euro e assicurando la massima trasparenza nell’uso e nella rendicontazione delle risorse. La causale dei versamenti, infatti, dovrà indicare la dicitura ‘’Emergenza Scampia – Fondo Comunale di Solidarietà – Per Scampia’’. Di seguito le coordinate utili per chiunque volesse donare:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Filiale: 03496

Via Toledo, 177 – Napoli 80132

Conto corrente: ‘’Comune di Napoli – FONDO COM.LE SOLID.TA’ PER SCAMPIA’’

IBAN: IT64P0306903496100000300143

BIC: BCITITMMXXX