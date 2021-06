Una targa per celebrare due sorelle che hanno raggiunto il traguardo delle cento candeline: sono Adelina e Cristina, rispettivamente 101 e 100 anni compiuti da poco. Il Comune di Napoli ha voluto così celebrarle con una tarda, su richiesta della Municipalità VI (che racchiude i quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio), dove le due donne vivono. "Il Presidente della Municipalità unitamente alla Giunta e Consiglio porgono i più affettuosi auguri alla concittadina Cristina Riccardi per il suo 100° compleanno", si legge in una nota della Municipalità VI presieduta da Salvatore Boggia, che ha poi pubblicato anche la foto dell'altra sorella spiegando che Cristina "è la minore dell'altra sorella Adelina Riccardi che ha compiuto qualche mese fa i suoi 101 anni",

Adelina, classe 1920, e Cristina Riccardi, classe 1921, hanno quindi visto davanti ai loro occhi una epidemia di febbre spagnola, l'orrore del fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, l'eruzione del Vesuvio del 1944 ma anche il terremoto dell'Irpinia nel 1980, con un'altra pandemia ma stavolta locale e di colera. Ma anche lo sbarco sulla Luna, la caduta del Muro di Berlino, il crollo delle frontiere europee, la moneta unica, e il Nuovo Millennio, fino ad altri eventi meno felici come la recente pandemia di SARS-CoV-2 che sta infestando il pianeta da oltre un anno e mezzo. Insomma, le due "nonne" di Napoli rappresentano la memoria storica della città stessa: e così come già accaduto per Adelina, ora anche Cristina ha ricevuto una targa per festeggiare il traguardo dei cento anni, ancor più raro perché conseguito da due sorelle dello stesso sangue.