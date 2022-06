Dati Gimbe, cresce il contagio in Campania: +57,5% in una settimana, a Napoli +61,4% I dati Gimbe: in Campania contagi aumentati del 57,5%, solo a Napoli +61,4%. Sono 84.776 gli attualmente positivi, a fronte di 1.771.435 casi da inizio pandemia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Torna a salire il contagio da Covid in Campania: in una settimana i casi sono aumentati del 57,5, con Napoli che fa registrare un preoccupante +61,4% che è anche uno dei dati più alti d'Italia per singola provincia. Lo ha spiegato la Fondazione Gimbe, nel consueto report di monitoraggio settimanale sull'andamento pandemico in Italia. Dati che certificano la risalita del contagio, in Campania così come l'intera Italia.

I dati Gimbe

Non solo l'aumento dei contagi: in Campania si registra anche la crescita dei ricoveri. Al momento l'occupazione dei posti letto resta sotto la soglia d'allarme: il 2,8% dei posti letto in terapia intensiva e l'8,2% di quelli in terapia ordinaria. Per quanto riguarda l'andamento del contagio, oltre a Napoli che fa registrare un +61,4% in 7 giorni, nelle altre province i dati riportano un +58,2% a Caserta, un +51,6% ad Avellino, un +50,4% a Salerno ed un +42,9% a Benevento. Resta stabile invece il numero di positivi ogni 100mila abitanti: in Campania il dato è a quota 1.433, in leggero miglioramento rispetto a sette giorni fa.

I numeri della pandemia in Campania

Complessivamente, in Campania ci sono stati 1.771.435 casi positivi da inizio pandemia. Al momento, sono 84.776 gli attualmente positivi, di cui 363 ricoverati (di cui 21 in terapia intensiva e 342 in degenza ordinaria). L'aumento è di 42 nuovi ricoveri in 24 ore, 7 delle quali nella sola terapia intensiva. Sono invece 10.598 i morti per Covid in Campania da inizio pandemia. In totale, invece, da inizio pandemia sono stati 4.995.489 le persone testate su un totale di quasi 5,5 milioni di residenti in Campania, stando ai più recenti dati Istat.