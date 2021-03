Terzigno diventa zona rossa per l'emergenza Covid. Lo ha deciso il sindaco Francesco Ranieri, che ha firmato un'ordinanza che da oggi 5 marzo e fino al 21 marzo "blinda" l'intera città, travolta da una nuova ondata di contagi. Nessun altro negozio chiuso rispetto a quanto già sancito dalla zona arancione, ma forti restrizioni soprattutto alla libera circolazione dei cittadini. Colpiti in particolar modo i giovani, con i minori che dalle 18 di fatto non potranno uscire di casa se non accompagnati da un convivente.

"Ho cercato fino alla fine di evitare il pugno duro confidando sempre nella mia comunità che si è sempre contraddistinta in precedenza", ha spiegato il sindaco Francesco Ranieri, "ma purtroppo i numeri non ci danno ragione". E così il primo cittadino ha firmato l'ordinanza che riporta di fatto Terzigno in zona rossa dell'emergenza Covid. Tra le restrizioni principali, il divieto di fumare in strada o all'aperto, nonché di consumare alimenti e bevande, dalle 5 alle 22 ogni giorno: che aggiunto al coprifuoco che copre le restanti ore, vuol dire divieto per l'intera giornata. Blocco totale della circolazione dalla mezzanotte del giorno prima a quella del giorno dopo per automobili con più di due persone a bordo non conviventi, ma anche di moto, motocicli, scooter e minicar (compresi i veicoli elettrici), con alla guida minori di diciotto anno se non accompagnati da un adulto convivente purché con un comprovato motivo. Coprifuoco anticipato alle 18 per i minori, che potranno circolare soltanto se accompagnati da un adulto convivente e con un valido motivo. Qui l'ordinanza completa del Comune di Terzigno.