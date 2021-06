Otto casi di variante Delta sono stati registrati tra Massa di Somma, Ercolano, Portici e Torre del Greco, nella provincia vesuviana di Napoli. Si tratta di persone, tutte italiane, già diventate nel frattempo negative, ma nei cui tamponi analizzati si è scoperto avessero già tracce della nuova variante, una delle più aggressive e già conosciuta anche come "variante indiana", dal nome del paese dove per prima si era riscontrata. I tre stanno bene, ma la notizia di ben otto casi di variante Delta sul suolo campano, per di più in persone già guarite, lascia credere che sia già presente nel territorio e che finora semplicemente non fosse stata ancora isolata.

La variante è stata riscontrata dalle analisi dell'Istituto Zooprofilattico di Portici: gli otto, tutti positivi, erano asintomatici ed ora sono negativi al tampone. Il problema adesso è il tracciamento dei contatti, che non sarebbe stato fatto. Intanto, si attendono i responsi da Laurino, nel Cilento, dove dopo tre settimane di zona rossa è stato disposto uno screening di massa: anche in questo caso, la paura della variante Delta è forte, dopo un focolaio partito all'interno di una chiesa e che ha portato rapidamente a quasi una quarantina di positivi in tutto il paese. Proprio la presenza e l'eventuale circolazione della variante Delta preoccupa, considerato anche che la Campania si appresta ad entrare da domani in zona bianca, ovvero senza più le ultime restrizioni ancora attive (in primis il coprifuoco) e che già negli ultimi giorni ha fatto registrare un lievissimo rialzo dei contagi (in termini percentuali). Nelle ultime 24 ore, in Campania si sono registrati 139 nuovi casi positivi (terza regione per nuovi casi dopo Lombardia e Sicilia) e la regione stessa è la seconda in Italia per casi ancora positivi (oltre 10mila).