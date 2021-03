La comunità di Torre del Greco, nella provincia di Napoli, è in lutto per la morte della dottoressa Maria Teresa D'Istria, medico di base, deceduta a causa del Coronavirus a 66 anni. La dottoressa è una delle due vittime registrate, secondo quanto riferito dall'ultimo bollettino, a causa del Covid19 a Torre del Greco: l'altro decesso riguarda un uomo di 63 anni. Stando a quanto si apprende, la positività delle dottoressa D'Istria è stata accertato soltanto dopo la sua morte, motivo per il quale sono stati sottoposti a tutti i controlli del caso anche i famigliari. Cordoglio per i decessi registrati in città è arrivato anche dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che ha dichiarato: "Esprimo massima vicinanza alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti".

La notizia della morte della dottoressa D'Istria ha lasciato sgomenti quelli che la conoscevano, come ad esempio i suoi tanti pazienti. "Persona di grande sensibilità e professionalità, sempre pronta ad aiutare tutti fino all'ultimo giorno della sua vita" ha scritto su Facebook proprio uno dei suoi pazienti.

Coronavirus a Torre del Greco, la situazione

L'ultimo bollettino diramato dall'Asl Napoli 3 Sud – competente sul territorio – relativo a Torre del Greco parla di una impennata di contagi: sono 164 i nuovi casi registrati nella città corallina, di cui 1 ripositivizzato, 2 in regime ospedaliero e i restanti in isolamento domiciliare. Si registrano anche 64 guariti, mentre sono 2, come detto, i decessi. Ecco riportati di seguito i numeri relativi alla pandemia di Coronavirus a Torre del Greco: