Tamponi rapidi per il Covid gratis per tutti a Napoli grazie ad una iniziativa del Comune e dell'Ordine dei Farmacisti e Federfarma. Per 6 giorni, tra i mesi di gennaio e febbraio, sarà possibile effettuare i test antigenici, cosiddetti tamponi rapidi perché danno la risposta in 15 minuti circa, per rilevare la presenza del Coronavirus. Saranno allestiti dei punti mobili in diverse zone della città, dall'area orientale al centro storico, al Vomero, dove operatori specializzati effettueranno il test del tutto gratuitamente. Bisognerà solo compilare il modulo relativo, che andrà consegnato al personale addetto. Il modulo è scaricabile dal sito del Comune di Napoli, ma si potrà trovare già stampato anche direttamente nel truck dei tamponi. Per evitare file e lunghe attese, però, è preferibile arrivare muniti già del modulo compilato.

Napoli, il calendario per i test antigenici gratuiti

L'iniziativa "Un tampone per tutti" nasce dalla sinergia del Comune di Napoli, Assessorato alla salute, guidato dall’assessore Francesca Menna e Assessorato ai giovani, guidato dall’assessore Alessandra Clemente, con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, guidato dal Presidente Enzo Santagata e Federfarma Napoli. Gli appuntamenti per potersi sottoporsi gratuitamente a test antigienico per la città di Napoli sono riportati nel calendario seguente:

mercoledì 13 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, in Via Arcangelo Ghisleri (Scampia , zona antistante la Posta);

, zona antistante la Posta); domenica 17 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 14.30 , in Piazza Capri 1 , zona antistante la Chiesa di s. Giuseppe e Madonna di Lourdes a San Giovanni a Teduccio, Rione Villa;

, zona antistante la Chiesa di s. Giuseppe e Madonna di Lourdes a San Giovanni a Teduccio, Rione Villa; mercoledì 20 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, presso Piazza degli Artisti al Vomero;

al Vomero; domenica 24 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, in piazza del Carmine , zona antistante al Basilica Maria Ss. del Carmine Maggiore;

, zona antistante al Basilica Maria Ss. del Carmine Maggiore; martedì 9 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, in piazza Santa Maria della Fede ;

; martedì 23 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, in largo Ferrandino 3, zona antistante al scuola secondaria di primo grado “Tito Livio”

Qui è possibile scaricare il modulo da compilare per i test antigenici.