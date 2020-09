Scuole chiuse a Calvizzano, nella provincia di Napoli, a causa dell'emergenza Coronavirus: il sindaco Giacomo Pirozzi, eletto dopo la chiamata alle urne dello scorso 20 e 21 settembre, ha ritenuto di chiudere in via cautelativa gli istituti scolastici della città dopo che uno dei consiglieri comunali è risultato positivo al tampone per il Sars-Cov-2. Inizialmente, il sindaco Pirozzi aveva disposto la chiusura delle scuole fino ad oggi, 30 settembre, ma il rientro in aula è slittato ulteriormente fino a quando non si avrà un quadro preciso della situazione epidemiologica in città: si è infatti in attesa di conoscere i risultati di circa 70 tamponi effettuati su politici e cittadini che sono stati, direttamente o indirettamente, a contatto con il consigliere poi risultato positivo.

"Cari cittadini, a breve firmerò un'ordinanza che dispone già da domani la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Calvizzano.Il provvedimento è stato adottato in virtù del fatto che in Campania così come a Calvizzano registriamo un trend in aumento dei casi di positività da Covid-19.Inoltre ci è stata segnalata, così come ho annunciato stamani, la positività anche di un consigliere comunale. Abbiamo ricostruito la rete di contatti diretti avuti dallo stesso e domani sono stati predisposti circa 60 tamponi.In attesa di sapere i risultati, i quali ci consentiranno di ricostruire la situazione sanitaria nel nostro paese, adottiamo questo provvedimento a scopo cautelativo che si protrarrà sino al 30 Settembre (incluso). Con possibilità di proroga.Non è il momento di creare allarmismo e panico, non è il momento di seminare paura e tensione nei nostri concittadini" ha scritto il sindaco Pirozzi sui social network, qualche giorno fa, nel comunicare la notizia alla cittadinanza.