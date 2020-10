La Campania è "in una situazione di grandissima difficoltà", in quanto "da sola ha gli stessi casi dell'intera Italia a maggio". Lo ha spiegato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, ospite di Agorà su Rai 3. Ricciardi ha aggiunto che al momento restano preoccupanti anche le situazioni di Lazio e Lombardia, quest'ultima regione in cui si è sviluppato il contagio e dove la curva epidemica non si è mai azzerata ed è ripartita nelle ultime settimane.

Ieri in Campania i nuovi positivi sono stati 544. Per Ricciardi, intervistato da La Stampa, l'Italia è ancora in una fase di contenimento ed è ancora possibile invertire il trend, a patto che vengano rispettate con diligenza le norme anti contagio indicate. Sulla chiusura anticipata di bar e ristoranti, aggiunge, "il problema non sono gli orari ma il rispetto delle regole che ci sono già. Se non le faccio rispettare è un problema, tanto prima che dopo le 23".

L'alternativa è passare alla "fase di mitigazione, con chiusure a livello locale". Ovvero, dei nuovi lockdown, che non sarebbero estesi a tutta l'Italia, come era successo a marzo, ma che potrebbero riguardare di volta in volta i centri dove si registra il maggior numero di contagi. Una soluzione che era stata già utilizzata anche in Campania con l'istituzione delle varie mini zone rosse in seguito alla scoperta di nuovi focolai da coronavirus. Per Campania e Lombardia, le regioni dove c'è in questi giorni il più alto numero di contagi, si potrebbe arrivare "divieto di spostamento da e per la regione", ha spiegato Ricciardi, aggiungendo che "dobbiamo assolutamente evitare" questo scenario.