Continuano ad aumentare i posti letto occupati dai pazienti Covid negli ospedali di Napoli: in particolare sono i posti in degenza ordinaria e quelli in sub-intensiva dell'Ospedale del Mare e del Loreto Mare. Lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, che si occupa del capoluogo partenopeo. Nel consueto report giornaliero, l'ASL ha infatti mostrato numeri piuttosto preoccupanti per i Covid Center del Loreto Mare, dell'ospedale del Mare, ma anche del San Giovanni Bosco.

Al Covid Center Ospedale del mare, restano 7 posti letto su 16 in terapia intensiva, con due nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Con il Covid Residence dell'Ospedale del Mare ancora chiuso, non va meglio nell'ex day surgery del nosocomio partenopeo, dove è quasi satura la degenza ordinaria, con 37 posti letto occupati sui 39 attivi, mentre la subintensiva è già arrivata alla saturazione, con 8 posti letto occupati sugli 8 attivi.

Nel Covid Center del Loreto Mare, sono 48 i posti letto occupati sui 50 attivi (+1 rispetto a ieri) di degenza, mentre in sub-intensiva sono occupati 14 posti letto sui 20 attivi (-1 rispetto a ieri). Infine, al Covid Center del San Giovanni Bosco, i posti letto occupati in degenza sono 30 su 38, mentre nei reparti specialistici sono occupati 6 su 6 in ortopedia, 7 su 15 in chirurgia, 8 su 8 in cardiologia ed infine 2 su 4 nell'unità di terapia intensiva coronarica (UTIC). Questo invece il riepilogo dei dati aggiornati della pandemia di Coronavirus a Napoli capoluogo e comunicati dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro: