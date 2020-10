Una studentessa del liceo scientifico di Ischia è risultata positiva al coronavirus: la ragazza, che negli ultimi giorni era già in isolamento, presenta pochi sintomi, ma per i compagni di classe è stata disposta la quarantena in attesa dei tamponi. Tamponi che saranno effettuati al presidio drive in dell'ospedale Rizzoli dell'isola ischitana. I ragazzi resteranno comunque in isolamento fiduciario in attesa dell'esito, nelle rispettive abitazioni.

Tutto è iniziato quando la giovane, lo scorso 1° ottobre, ha accusato alcune linee di febbre: prudentemente, è rimasta casa da allora, in attesa che fosse sottoposta a tampone dopo aver presentato altri sintomi riconducibili ad una possibile infezione da Covid-19. Nelle ultime ore è arrivato l'esito, che ha mostrato che la giovane avesse, oggettivamente, riscontrato il contagio da coronavirus. A quel punto, l'Asl di riferimento, che per il distretto di Ischia è l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord (così come Procida, ma diversamente da Capri, che invece fa parte dell'ASL Napoli 1 Centro), ha disposto l'isolamento fiduciario per l'intera classe frequentata dalla giovane, le cui condizioni sono buone: al momento è paucisintomatica, nella propria abitazione. Continua, dunque, l'escalation di contagi nelle scuole che, dalla loro riapertura, stanno continuando a registrare casi continui di coronavirus tra personale docente e alunni. Tanto che diversi plessi hanno dovuto chiudere, chi per un giorno, chi per qualche altro, per permettere le operazioni di sanificazione degli istituti stessi, oltre a far sottoporre a tampone docenti e alunni stessi.