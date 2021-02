Covid, picco di contagi a Castellammare: 102 nuovi casi in due giorni

Aumentano in maniera esponenziale i contagi da Coronavirus a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: sono 102 i positivi al Covid-19 registrati in città in due giorni. Ad informare la cittadinanza è stato, su Facebook, il sindaco di Castellammare, Gaetano Cimmino. Pochi i guariti nell’arco delle ultime 48 ore: solo 11.